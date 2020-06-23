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Giresunspor İstanbulspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 21. haftasında ertelenen Giresunspor-İstanbulspor karşılaşması, Giresunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Giresunspor İstanbulspor maçının ardından
23.06.2020 20:33 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:36

TFF 1. Lig'in 21. haftasında ertelenen Giresunspor-İstanbulspor karşılaşması, Giresunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında ertelenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Giresunspor - İstanbulspor müsabakası Giresunspor'un 2-1'lik galibiyetiyle tamamlandı. Maçın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "3 tane pozisyonumuz vardı 2'sini gole çevirdik. Oyuncular gerçekten iyi şeyler yapmaya devam ediyorlar. Zaten göreve geldiğimizde onlara sonuna kadar inandığımızı sürekli söylemiştik. Bugün maçtan önce 3 tane çok değerli oyuncumuz olmamasına rağmen biz hiç mazeret göstermeden diğer oyuncularımızın farklı özellikleriyle onların yokluklarını kapatabileceklerini biliyorduk. Oynayan oyuncularımızla bugün gerçekten her şeylerini ortaya koydular. Geçen hafta sağ bek olarak kullandığımız Mehmet Taş hem oyun olarak iyi şeyler yaparken hem de golde katkı sundu. Ben takım günlüklerimizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabi bizim takımın sporculuk yetenekleri üst düzeyde. Birliktelikleri daha önemli bizim için her geçen hafta üzerine koyarak herkese gösteriyorlar. 3 gün sonra çok önemli olan Adana Demirspor maçına gideceğiz. İnşallah oradan da istediğimiz sonuçla döneriz. Sonuna kadar play-off mücadelesini sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Orhan Çıkrıkçı: "İyi oyunun sonunu getiremedik"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı ise müsabakaya iyi başladıklarını ama sonunu getiremediklerini belirterek, "İyi oynadık, iyi başladık, iyi toplara çıktık. Ama sonucu elde edemedik. Rakip geldiği 3 tane pozisyonda 2'sini golle sonuçlandırdı. Yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra daha az hata yapıp daha çok puan toplayacağız" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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