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Giresunspor- İstanbulspor maçı kar yağışı nedeniyle yarıda kaldı

TFF 1. Lig'de bugün oynanan Giresunspor-İstanbulspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kaldı.

08.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:07
Giresunspor- İstanbulspor maçı kar yağışı nedeniyle yarıda kaldı

TFF 1. Lig'de bugün oynanan Giresunspor-İstanbulspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kaldı.


TFF 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor sahasında İstanbulspor konuk etti. Müsabaka konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken elverişsiz hava ve saha koşullarından ötürü 34. dakikada hakem Diren Tunusluoğlu tarafında durduruldu. Bir süre sahada kar temizleme çalışması yapılırken yeniden etkisini arttıran kar yağışı sonrası hakemler ve futbolcular sahadan ayrıldı. Hakemlerin yaptığı toplantısı sonrası müsabaka pazar günü aynı saatte oynanmak üzere ertelendi. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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