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Giresunspor İstanbulspor erteleme maçının tarihi belli oldu

TFF 1. Lig'in 21. haftasında elverişsiz hava koşulları nedeniyle 34. dakikada ertelenen Giresunspor-İstanbulspor maçının 23 Haziran Salı günü saat 17.30'da kaldığı yerden devam etmesine karar verildi.

Giresunspor İstanbulspor erteleme maçının tarihi belli oldu
05.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:40

TFF 1. Lig'in 21. haftasında elverişsiz hava koşulları nedeniyle 34. dakikada ertelenen Giresunspor-İstanbulspor maçının 23 Haziran Salı günü saat 17.30'da kaldığı yerden devam etmesine karar verildi.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Salı günü Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan fakat elverişsiz hava koşullarıyla ertelenen Giresunspor-İstanbulspor karşılaşmasının tarihi belli oldu. Mücadelenin 23 Haziran Salı günü saat 17.30'da oynanacağı açıklandı. Müsabaka 34. dakikadan itibaren İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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