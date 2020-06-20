Giresunspor-İstanbulspor erteleme maçının hakemi belli oldu TFF 1. Lig'de Giresunspor ile İstanbulspor arasında 23 Haziran Salı günü oynanacak 21. haftanın erteleme maçında görev yapacak hakem açıklandı.

TFF 1. Lig'de Giresunspor ile İstanbulspor arasında 23 Haziran Salı günü oynanacak 21. haftanın erteleme maçında görev yapacak hakem açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Giresunspor ile İstanbulspor arasında Giresun Atatürk Stadı'nda kaldığı yerden devam edecek mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Gökhan Memişoğlu ve Baran Eraslan yapacak.

Giresun Atatürk Stadı'nda 9 Şubat'ta oynanan ve konuk ekibin 1-0 önde bulunduğu mücadele 34. dakikada elverişsiz hava koşulları nedeniyle hakem tarafından tatil edilmişti.

Kaynak: AA