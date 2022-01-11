Giresunspor, İstanbul'da 4 maçta 9 puan çıkardı

Spor Toto Süper Lig'de 20'nci hafta maçında İstanbul'da Galatasaray'ı 1-0 yenen GZT Giresunspor, İstanbul takımlarıyla oynadığı son dört maçta hanesine 9 puan yazdırmayı başardı. Yeşil beyazlı ekibin galip geldiği Beşiktaş ve Galatasaray maçlarının ardından da iki takımın hocası istifa etti.

44 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de ilk haftalar istediği sonuçları alamasa da ilerleyen haftalarda istediği ritmi tutturan Giresunspor, aldığı galibiyetlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı Suleymanov'un golüyle 1-0 mağlup yenmeyi başaran Giresunspor, İstanbul takımlarıyla oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ile 9 puan almayı başardı.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Giresunspor bu maçın hazırlıklarına bugün başlayacak. Galatasaray maçından sonra iki gün izin yapan yeşil beyazlı ekip bu akşam tesislerde toplanacak ve Kasımpaşa maçının hazırlıklarına start verecek. Giresunspor, ligin 21'inci hafta maçında 16 Ocak Pazar günü Çotanak Spor Kompleksi'nde Kasımpaşa'yı konuk edecek.