Giresunspor, İshak Doğan'ı transfer etti

06.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:34

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 29 yaşındaki savunma oyuncusu İshak Doğan'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce prensip anlaşmasına varılan ve son olarak Yılport Samsunspor kadrosunda yer alan İshak Doğan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA