Giresunspor ilk Süper Lig'e yükseldiği yıl hayatını kaybetmişti, mezarı başında anıldı

Giresunspor'un ilk Süper Lig'e yükseldiği yıl deplasman maçından dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden efsane futbolcularından biri olan Ünal Dikbaş Giresun'un Görele ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

Giresunspor'un ilk Süper Lig'e yükseldiği yıl deplasman maçından dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden efsane futbolcularından biri olan Ünal Dikbaş Giresun'un Görele ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

İlçenin Bahçelievler Mahallesi'ndeki mezarı başında Giresunspor'un eski futbolcusu Ünal Dikbaş'ı anma programına Giresunspor ve Göreleli taraftar gruplarıyla yakınları katıldı. Törende Ünal Dikbaş'ın mezarına giydiği 7 numaralı Giresunspor forması bırakılırken, dualar okundu.

Futbolcu Ünal Dikbaş'ın amcasının oğlu Hikmet Dikbaş, yaptığı konuşmada "Amcaoğlu olan Ünal Dikbaş Giresunspor'da çok iyi bir futbolcuydu ve başarılarıyla takdir ediliyordu. Giresunspor'un 1969 yılında Aydınspor deplasman maçından dönüş yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmişti. Giresunspor bu sezonda Süper Lig'e yükselmiş ve 197-1971 sezonunda Süper Lig'de oynamaya hak kazanmıştı. 44 yıl aradan sonra Giresunspor'un tekrara süper Lig'e yükselmesi sonucu merhum amcaoğlunu unutmayan Giresunspor taraftarlarına şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı