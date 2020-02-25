Haberler » Spor » Giresunspor "ilk 6" hedefinden vazgeçmeyecek - Spor

Giresunspor "ilk 6" hedefinden vazgeçmeyecek

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, kalan haftalarda en iyi sonucu alarak ilk 6 hedefine ulaşmak istediklerini belirtti.

25.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:44
Giresunspor

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, kalan haftalarda en iyi sonucu alarak ilk 6 hedefine ulaşmak istediklerini belirtti.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu kaybettikleri Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçında iyi bir mücadele sergileyemediklerini söyledi.

Taraftarlardan özür dileyen Usta, "Korktuğumuz başımıza geldi, rakibi küçümsemenin, hafife almanın cezası ağır oluyor. Futbolcuların maça iyi konsantre olamaması ve iyi oyun ortaya koyamadığımız için kaybettik." dedi.

Usta, bu yenilgiyi yarın deplasmanda oynayacakları Akhisarspor maçıyla telafi etmek istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Akhisarspor maçını kazandığımız takdirde play-off avantajımızı geri alacağız. Lig kısaldı, makas daralıyor. Kalan haftalarda en iyi sonucu alarak ilk 6 hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Futbol sahada oynanıyor, mücadele eden kazanıyor. Akhisarspor deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler