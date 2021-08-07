Giresunspor ile Yılport Samsunspor hazırlık maçında berabere kaldı
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile TFF 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor arasında oynanan hazırlık karşılaşması 0-0 berabere sonuçlandı.
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile TFF 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor arasında oynanan hazırlık karşılaşması 0-0 berabere sonuçlandı.
Çotanak Spor Kompleksi'nde seyircisiz oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ve ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin