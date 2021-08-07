Giresunspor ile Yılport Samsunspor hazırlık maçında berabere kaldı
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Giresunspor ile Yılport Samsunspor hazırlık maçında berabere kaldı

Giresunspor ile Yılport Samsunspor hazırlık maçında berabere kaldı
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile TFF 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor arasında oynanan hazırlık karşılaşması 0-0 berabere sonuçlandı.

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile TFF 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor arasında oynanan hazırlık karşılaşması 0-0 berabere sonuçlandı.

Çotanak Spor Kompleksi'nde seyircisiz oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ve ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.

Giresunspor ile Yılport Samsunspor hazırlık maçında berabere kaldı
Giresunspor ile Yılport Samsunspor hazırlık maçında berabere kaldı
Giresunspor ile Yılport Samsunspor hazırlık maçında berabere kaldı
Giresunspor ile Yılport Samsunspor hazırlık maçında berabere kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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Giresunspor ile Yılport Samsunspor hazırlık maçında berabere kaldı - Haberler Spor
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