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Giresunspor ile Kayserispor 47 sezon sonra ilk randevuda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Giresunspor ile Kayserispor 47 sezon sonra ilk randevuda

Giresunspor ile Kayserispor, Süper Lig'de 47 sezon sonra karşılaşacak.

KAYSERİ (İHA) - Giresunspor ile Kayserispor, Süper Lig'de 47 sezon sonra karşılaşacak.

Süper Lig'in 7.haftasında Giresunspor ile Kayserispor karşılaşacak. İki ekip Süper Lig'de son olarak 47 sezon önce karşılaşmıştı. Giresunspor'a Süper Lig'de olduğu sezonlarda Karadeniz'de oynanan maçları ev sahibi ekip kazanırken Kayseri'deki maçları ise Kayserispor kazandı.

Giresunspor ile Kayserispor, aralarında oynadıkları 4 maçta 2'şer kez kazandı. Oynanan maçlarda Giresunspor 7 gol atarken, Kayserispor ise 4 gol atabildi. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları ise şöyle:

1974/1975 Giresunspor-Kayserispor 2-0

1974/1975 Kayserispor-Giresunspor 3-2

1973/1974 Giresunspor-Kayserispor 3-0

1973/1974 Kayserispor-Giresunspor 1-0 - KAYSERİ

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Haber: Giresunspor ile Kayserispor 47 sezon sonra ilk randevuda - Haberler Spor
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