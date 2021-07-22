Giresunspor ikinci etap kamp çalışmalarına başladı
Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı.
Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Erzurum'daki birinci etap kampının ardından takımın yine aynı şehirde ikinci etap kamp çalışmalarına Yüksek İrtifa Kamp Merkezindeki ilk antrenmanla başladığı belirtildi.
Yeni sezon hazırlıklarının teknik direktör Hakan Keleş ve yardımcı antrenörler yönetiminde sürdüğü vurgulanan açıklamada, takımın salon antrenmanı gerçekleştirdiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin