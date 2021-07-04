Giresunspor günü tek antenmanla tamamladı
Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, Eruzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, Eruzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma harketleriyle başladı. Pas oynuyla devam eden çalışmalar, çift kale maçla tamamlandı. Yeşil-beyazlılar çalışmalarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu