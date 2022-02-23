Giresunspor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresunspor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

AA, Gültekin Yetgin - Spor
 - Güncelleme:
Giresunspor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çotanak Spor Kompleksi ek sahasında teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir, Arda Kılıç ve tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ antrenmanda yer almadı.

AA / Gültekin Yetgin - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Göztepe, Pazar, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title