Giresunspor genç oyuncu Osman Paşa Zorlu ile anlaştı
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Giresunspor genç oyuncu Osman Paşa Zorlu ile anlaştı

Giresunspor genç oyuncu Osman Paşa Zorlu ile anlaştı
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, defans oyuncusu Osman Paşa Zorlu ile anlaşma sağladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, defans oyuncusu Osman Paşa Zorlu ile anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı formamız ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz. Ailemize hoş geldin Osman Paşa Zorlu." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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