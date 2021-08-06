Giresunspor'da Diabete imzayı attı
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Giresunspor'da Diabete imzayı attı

Giresunspor'da Diabete imzayı attı
Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Trabzonspor'dan kanat oyuncusu Fousseni Diabate'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Trabzonspor'dan kanat oyuncusu Fousseni Diabate'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Giresunspor anlaşmaya vardığı Diabete ile sözleşme imzaladı. Forvet ve sağ açıkta oynayan Diabete'nin transferiyle ilgili yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunsporumuz, Trabzonspor'dan kanat oyuncusu Fousseni Diabate'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine 'hoş geldin' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi. Öte yandan, Adıyaman 1954'ten defans oyuncusu Osman Paşa Zorlu ile de 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirilirken, kaleci Tolgahan Acar ile de karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.


Giresunspor'da Diabete imzayı attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu

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