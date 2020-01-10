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Giresunspor genç oyuncu Ertuğrul Şenlikoğlu'nu transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, genç sol bek oyuncusu Ertuğrul Şenlikoğlu'nu kadrosuna kattı.

10.01.2020 22:26 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:22
Giresunspor genç oyuncu Ertuğrul Şenlikoğlu'nu transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, genç sol bek oyuncusu Ertuğrul Şenlikoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, daha önce ve Usinger TSG takımlarında oynayan 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu Ertuğrul Şenlikoğlu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca takımın bu akşam yaptığı antrenmanla iki günlük izne çıktığı ifade edilerek, 13 Ocak Pazartesi tekrar Antalya'da toplanarak Menemenspor maçı hazırlıklarına devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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