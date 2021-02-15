Giresunspor galibiyet serisini 10 maça çıkardı
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Giresunspor galibiyet serisini 10 maça çıkardı

15.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:56
Giresunspor galibiyet serisini 10 maça çıkardı

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Beypiliç Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Giresunspor, ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Beypiliç Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Giresunspor, ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

Ligde 47 puanla lider konumda bulunan yeşil-beyazlı ekip, 44 yıllık Süper Lig hasretini bu sezon sonlandırmak için hedefe emin adımlarla ilerleyişini sürdürüyor.

Karadeniz temsilcisi dün deplasmanda Beypiliç Boluspor karşısında sahadan 3 puanla ayrıldı. Yeşil-beyazlılar Bolu temsilcisi önünde elde ettiği galibiyet ile son 10 maçını kazanmayı bildi.

Giresun ekibi, ligde oynadığı son 14 karşılaşmada ise rakiplerine kaybetmedi.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, AA muhabirine, Beypiliç Boluspor karşısında elde ettikleri üç puanla ligdeki çıkışlarını sürdürdüklerini söyledi.

Yönetim kurulu olarak 44 yıllık Süper Lig hayalini gerçekleştirmek için yoğun mücadele verdiklerini aktaran Ayhan, "Hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Kalan 13 maçımızda da en iyi sonuçları alarak sezon sonunda Süper Lig'e yükseleceğimize inancımız tam." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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