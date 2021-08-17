Giresunspor-Galatasaray maçının ardından - Hakan Keleş

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Galatasaray'a 2-0 yenilen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Kazanmak istiyorduk, oyundan memnunum ama skordan memnun değilim." dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Galatasaray'a 2-0 yenilen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Kazanmak istiyorduk, oyundan memnunum ama skordan memnun değilim." dedi.

Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise baş sağlığı diledi.

İlk yarıda iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Keleş, oyundan memnun olduğunu aktardı.

Lige iyi başlamak istediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini dile getiren Keleş, şöyle devam etti:

"Uzun süredir ligde değildik. Fakat eksikliklerimiz vardı tabi ki. Galatasaray ligin güçlü takımlarından bir tanesi. Fakat ilk bölümde başarılı mücadelemiz vardı. Çok fazla pozisyon vermedik. Penaltılar bizi demoralize etti. Eksikliğimizden dolayı bayağı bir problem yaşadık. 10 kişi kalmak da sorun yaşattı. Fakat Galatasaray da 10 kişi kaldıktan sonra dengeyi kurduk."

Keleş, eksiklerin olmasına rağmen genel olarak oyundan memnun olduğunu aktararak, "Günden güne iyi giden bir oyunumuz var. Kazanmak istiyorduk, oyundan memnunum ama skordan memnun değilim. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Bundan sonra ona hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin maçın hakemiyle ilgili sorusunu Keleş, şöyle cevapladı:

"Kulüp olarak biz hakemler hakkında yorum yapmak istemiyoruz. Şimdiye kadar yapmadık, yapmayacağız. Geçen sene de yapmadık. Öyle bir kararımız var. Hakemler de hata yapabilir ama bu maçta hakem dengeleri sağlayamadı diyebilirim ama tabi ligde daha çok maç yönetecektir, çok problem olacağını zannetmiyorum. Yani bu mağlubiyeti hakeme bağlamak bana yakışmaz. Biz öyle bir kulüp değiliz. Çünkü dediğim gibi onlar da, biz de hata yapıyoruz. Oyuncular hata yapabiliyor ama güzel, keyifli, zevk veren bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Sonuç olarak memnun değilim ama onu da inşallah takım uyumu birliktelik beraberliği sağladıktan sonra kazanacağımızı düşünüyorum."

Keleş, başka bir gazetecinin "transferler olacak mı?" sorusuna, "Santrafor, iki tane de kenar oyuncusu alacağız. Bir de sol bek oyuncusuna ihtiyacımız var. En problemli olduğumuz yerlerden bir tanesiydi o, uğraştık ama net bir sol bekle anlaşamadık ama Emre (Galatasaraylı oyuncu Emre Taşdemir) istediğimiz oyunculardan bir tanesi. İnşallah transferi sonuçlandırabiliriz. Santrafor ve iki tane kenar alıp yaklaşık olarak dört beş tane daha transferle yapabiliriz." yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı