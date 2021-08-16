Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Giresunspor Galatasaray maçı şifresiz mi? Giresunspor Galatasaray maçı hakemi kim?
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Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Giresunspor Galatasaray maçı şifresiz mi? Giresunspor Galatasaray maçı hakemi kim?

Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Giresunspor Galatasaray maçı şifresiz mi? Giresunspor Galatasaray maçı hakemi kim?
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Süper Lig'in ikinci yarısına hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray zirve yarışını sürdürmek istiyor. Giresunspor ise alt sıralardan kurtulmak ve rahat bir nefes almak istiyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Giresunspor Galatasaray maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.

Süper Lig'in zirve yarışını ve alt sıraları yakından ilgilendiren müsabakada Giresunspor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Giresunspor Galatasaray maçı şifresiz mi? Giresunspor Galatasaray maçı hakemi kim? Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor Galatasaray maçı 16 Şubat Pazartesi (16.08.2021) saat 21.45'te oynanacak.

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor Galatasaray maçı beIN SPORTS ekranlarında olacak.

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Giresunspor Galatasaray maçı ücretli platform olan beIN SPORTS'ta olacak

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

ERKAN ÖZDAMAR(Hakem)

ERDİNÇ SEZERTAM(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)

ALPER ÇETİN(Dördüncü Hakem)

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Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Giresunspor Galatasaray maçı şifresiz mi? Giresunspor Galatasaray maçı hakemi kim? - Haberler
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