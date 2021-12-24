Giresunspor forması giyen Hüsamettin Tut, takımdan ayrıldı - Haberler Spor
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Giresunspor forması giyen Hüsamettin Tut, takımdan ayrıldı

Giresunspor forması giyen Hüsamettin Tut, takımdan ayrıldı
Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da forma giyen Hüsamettin Tut, alacaklarına karşılık sözleşmesini tek taraflı fesh ederek Karadeniz ekibinden ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da forma giyen Hüsamettin Tut, alacaklarına karşılık sözleşmesini tek taraflı fesh ederek Karadeniz ekibinden ayrıldı.

GZT Giresunspor'da Süper Lig'in ilk yarısının son mücadelesi öncesinde bir ayrılık yaşandı. Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Karadeniz ekibinde tecrübeli oyuncu Hüsamettin Tut, alacaklarına karşılık sözleşmesini tek taraflı fesh etti. Giresunspor'un Süper Lig'de yükselmesinde önemli pay sahibi olan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de sadece ilk hafta oynanan Galatasaray mücadelesinde forma giymişti.Hüsamettin Tut'a Süper Lig'den talipler olduğu ve oyuncunun geleceğiyle ilgili kararı önümüzdeki haftalarda vereceği öğrenildi.


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Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor Haberleri

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