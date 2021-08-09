Giresunspor - Fenerbahçe Hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı?
Son dakika: Giresunspor - Fenerbahçe hazırlık maçı sona erdi. Maç 3-1 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile tamamlandı. Maçta atılan goller ise merak edildi. Peki, Giresunspor - Fenerbahçe golleri kim attı? Giresunspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...
9 Ağustos Giresunspor - Fenerbahçe maçı tamamlandı. Maç sonucu ve maçın golleri hakkında bilgiler haberimizde...
GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Giresunspor - Fenerbahçe hazırlık maçı 9 Ağustos Pazartesi saat 20:00 'da başladı.
GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Giresunspor - Fenerbahçe Hazırlık maçı 3-1 Fenerbahçenin galibiyeti ile tamamlandı.
Maçta atılan goller şu şekilde:
Fenerbahçe'nin golleri:
- 23. dakika : Attila Szalai
- 44. dakika : Serdar Dursun
- 76. dakika : Enner Valencia
Giresunspor'un golü:
- 60. dakika : Joey Pelupessy
Buna göre maçı 3-1 Fenerbahçe kazanmıştır.
GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇ NEREDE OYNANDI?
Hazırlık maçı, Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynandı.