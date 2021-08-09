Giresunspor - Fenerbahçe Hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresunspor - Fenerbahçe Hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı?

Giresunspor - Fenerbahçe Hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son dakika: Giresunspor - Fenerbahçe hazırlık maçı sona erdi. Maç 3-1 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile tamamlandı. Maçta atılan goller ise merak edildi. Peki, Giresunspor - Fenerbahçe golleri kim attı? Giresunspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

9 Ağustos Giresunspor - Fenerbahçe maçı tamamlandı. Maç sonucu ve maçın golleri hakkında bilgiler haberimizde...

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor - Fenerbahçe hazırlık maçı 9 Ağustos Pazartesi saat 20:00 'da başladı.

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Giresunspor - Fenerbahçe Hazırlık maçı 3-1 Fenerbahçenin galibiyeti ile tamamlandı.

Maçta atılan goller şu şekilde:

Fenerbahçe'nin golleri:

  • 23. dakika : Attila Szalai
  • 44. dakika : Serdar Dursun
  • 76. dakika : Enner Valencia

Giresunspor'un golü:

  • 60. dakika : Joey Pelupessy

Buna göre maçı 3-1 Fenerbahçe kazanmıştır.

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇ NEREDE OYNANDI?

Hazırlık maçı, Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynandı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mahmut Özer Ziya Selçuk Mehmet Özhaseki
Magazin Tarkan Tuğba Özay Aleyna Tilki Yonca Evcimik
Spor Ali Koç Mete Gazoz Merve Çoban Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Giresunspor - Fenerbahçe Hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 22:01:47. #1.14#

title