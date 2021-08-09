Giresunspor - Fenerbahçe Hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı?

Son dakika: Giresunspor - Fenerbahçe hazırlık maçı sona erdi. Maç 3-1 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile tamamlandı. Maçta atılan goller ise merak edildi. Peki, Giresunspor - Fenerbahçe golleri kim attı? Giresunspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...