Giresunspor, Erzurum kampını tamamladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlık kampını tamamladı.

Teknik Direktör Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'daki kampın birinci etabının fiziksel, ikinci etabının hem fiziksel, hem oyun sistemi açısından çok verimli geçtiğini söyledi.

Hazırlık maçlarında eksiklerini gördüklerini dile getiren Sözeri, buna rağmen artıların daha fazla olduğun belirtti.

Sözeri, hep beraber uzun bir maratona çıktıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu davaya inandık, bu davanın ismi de şampiyonluk. Şampiyonluk için taraftar, yönetim, camia, basın hep beraber kenetlenirsek 'biz bu işi başarırız mesajını' oyuncularım verdi. Giresun halkına yakışan, hedefe oynayan, taraftarın yüzünü ağrıtacak bir takım inşallah geliyor."

Transferlerin çoğunu tamamladıklarını aktaran Sözeri, "Taktiksel anlamda yüzde 80'lerdeyiz, daha önce çalıştığımız oyuncular da var, biliyorlar ne istediğimizi. Yüzde 20'lik kısmı da ufak tefek hatalarımızı tekrar Giresun'daki antrenmanlarda çalışarak gidereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin bir maraton olduğuna işaret eden Sözeri, bunun için transfer sezonu biterken "hayır" diyemeyecekleri 1-2 oyuncu olması halinde belki kadroya katabileceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Giresunspor sezon hazırlıklarını 4 Ağustos Pazar günü Giresun'daki tesisinde sürdürecek.

Kaynak: AA