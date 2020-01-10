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Giresunspor, Ertuğrul Şenlikoğlu'nu renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor daha önce Fatih Karagümrük ve Usinger TSG takımlarında oynayan defans oyuncusu Ertuğrul Şenlikoğlu'nu renklerine bağladı.

10.01.2020 21:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:26
Giresunspor, Ertuğrul Şenlikoğlu'nu renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor daha önce ve Usinger TSG takımlarında oynayan defans oyuncusu Ertuğrul Şenlikoğlu'nu renklerine bağladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Gurbetçi genç oyuncu Ertuğrul Şenlikoğlu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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