Giresunspor devre arasında transfer yapmayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Giresunspor devre arasında transfer yapmayacak

13.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:04
Giresunspor devre arasında transfer yapmayacak

TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, "Transfere kapalıyız, takımın ahengini bozmayacağız." dedi.

TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, "Transfere kapalıyız, takımın ahengini bozmayacağız." dedi.

Karademir, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, çok zorlu bir ilk yarı geçirmelerine rağmen devreyi lider tamamladıklarını söyledi.

Yönetim olarak finansal düzenlemelerle uğraştıklarını vurgulayan Karademir, "Ligde takım şampiyonluğa geldi ama finansal sıkıntılar devam ediyor. Şu anda birikmiş 4,6 milyon lira ödeme yapmamız gerekiyor. Lafla herkes yanımızda ama iş nakit olarak ödemeye geldiğinde çok da destek göremiyoruz." diye konuştu.

Karademir, kulüp başkanı Hakan Karaahmet'in finansal sorunları çözmek için sürekli temas halinde olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Başkanımız çok uğraşıyor ama sonuç alamıyoruz. İş insanlarımızdan bir destek göremiyoruz. Kulübün maddi durumu çok iç açıcı değil. Maddi anlamda büyük sıkıntılarımız devam ediyor ve bu sarmal haline geliyor. İş insanlarından, kurumlardan artık gerçekten destek görmemiz lazım. Bir iş insanı da 'Formanın arkası boş, reklam vereyim.' demiyor. Bu başarının devam etmesi için de para lazım. Salgın var, ekonomi kötü ama bu takım da insanlara moral oluyor."

Uzun yıllardır belki de ilk kez Süper Lig'e çok yakın olduklarını vurgulayan Karademir, "Bu trenin kaçmaması lazım. Şehir olarak, iş insanları olarak hala desteklenmiş bir kulüp yok. Locaların çoğundan para gelmedi. Bu sezonu taşımak için ciddi desteğe ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Ferhat Karademir, transfer yapmayı düşünmediklerinin altını çizerek, "Transfere kapalıyız, takımın ahengini bozmayacağız. Devre arası transferi zaten zordur. Transfer tahtası da zaten kapalı, bunu açmak için 6 milyon lira civarı ödememiz gereken bir rakam var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlker Başbuğ Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin İrem Derici Hande Erçel Ajda Pekkan Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Gökhan Gönül Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İzmir Uyuşturucu Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Giresunspor devre arasında transfer yapmayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 15:22:00. #1.15#
title