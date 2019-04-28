Giresunspor Deplasmanda 3 Puana Hasret

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile 2-2 berabere kalan Giresunspor'da, dış sahada 3 puan hasreti 13 maça çıktı.

Ligin geride kalan bölümünde yaptığı 31 maçın 16'sını dış sahada oynayan yeşil-beyazlılar, arzu edilen performansı sergileyemedi.

Karadeniz temsilcisi, 16 karşılaşmadan sadece ikisini kazanabildi. Ligin 2'nci haftasında Osmanlıspor'u 1-0 ile geçen yeşil-beyazlılar, 6'ncı haftada da aynı skorla Altay önünde sahadan galip ayrıldı.

Giresun ekibi son oynadığı 13 dış saha maçında ise galibiyet elde edemedi.

Dokuz maçta rakipleriyle berabere kalan Giresunspor, 4 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Giresunspor, deplasmanda 15 puan toplarken, bu karşılaşmalarda 13 gol atıp kalesinde 18 gol gördü.

Kaynak: AA