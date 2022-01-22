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Giresunspor'dan çocuklara karne hediyesi maç bileti

Giresunspor'dan çocuklara karne hediyesi maç bileti
AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı biletlerini 12 yaş üzeri çocuklara karne hediyesi olarak ücretsiz yaptı.

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı biletlerini 12 yaş üzeri çocuklara karne hediyesi olarak ücretsiz yaptı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Passolig kartı olan, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonunun belirlemiş olduğu aşı takvimini tamamlayan 12 yaş ve üzeri çocuklara Aytemiz Alanyaspor maçı biletlerinin hediye edildiği belirtildi.

Maç biletlerinin 12 yaş ve üzeri çocukların şahsi Giresunspor Passolig kartlarına tanımlanacağı aktarılan açıklamada, "Biletler Passolig gişelerinden yüklenecek olup devir işlemlerine kapalı olacaktır. Öğrencilerimizin 2 doz aşı olmuş olmaları ve 2. doz aşının üzerinden 14 gün süre geçmiş olması gerekmektedir. Öğrencilerimizin, T.C kimlik kartları ile Passolig gişelerine başvurmaları halinde biletleri ücretsiz olarak tanımlanacaktır." ifadeleri yer aldı.

AA / Gültekin Yetgin - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Giresunspor, Türkiye, Spor, Haber

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