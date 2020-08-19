HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Giresunspor'dan 6 imza birden!

Karademir, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, yeni sezon için kadro oluşum çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

Giresunspor'dan 6 imza birden!
19.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:11

Karademir, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, yeni sezon için kadro oluşum çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan, 25 yaş ortalamasını aşmayan takım kurma hedefinde olduklarını vurgulayan Karademir, bu hafta sonuna kadar transferi yüzde 80 tamamlamayı amaçladıklarını kaydetti.

İç transferde Mehmet Taş'ın ardından Muhammed Himmet Ertürk ile yeniden anlaştıklarını ifade eden Karademir, dış transferde ise görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Karademir, dış transferde son olarak Yukatel Denizlispor kadrosunda bulunan kaleci Tolgahan Acar, Beşiktaş'tan Kerem Kalafat, Nazilli Belediyespor'dan Sergen Piçinciol, Ankara Keçiörengücü'nden Hüsamettin Tut,

Boluspor'dan Hayrullah Bilazer ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden de Ulaş Zengin'i kadrolarına kattıklarını dile getirdi.

Erzurum kampına katılan oyuncularla birer yıllık sözleşme imzalanacağını belirten Karademir, Yeni Malatyasporlu Eren Tozlu ile de prensip anlaşmasına vardıklarının altını çizdi.

Karademir, yabancı oyuncu arayışlarının ise tüm hızıyla devam ettiğine dikkati çekerek, yarın akşama kadar bir isimle anlaşmayı amaçladıklarını kaydetti.

Erzurum'daki kampın 12 gün süreceğine işaret eden Karademir, oyuncuların daha sonra Giresun'a dönerek yeni sezon hazırlıklarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı Yaşam
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı Güncel
Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Magazin
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı Güncel
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Başka faillerin olduğu kanaatindeyiz
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Başka faillerin olduğu kanaatindeyiz
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi
Seyir halinde at yarışı oynayan taksi şoförü trafikten men edildi
Seyir halinde at yarışı oynayan taksi şoförü trafikten men edildi
Galata Kulesi'nden sonra bir restorasyon skandalı daha! 800 yıllık tarihi köprüye kepçeli müdahale
Galata Kulesi'nden sonra bir restorasyon skandalı daha! 800 yıllık tarihi köprüye kepçeli müdahale
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Oruç Reis Hacı Bektaş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Aamir Khan Sezen Aksu Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Can Bartu Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Ateş Kaza Çocuk Karar
Şu an buradasınız: Giresunspor'dan 6 imza birden! - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 15:16:27. #1.15#
title