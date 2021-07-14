Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürdü
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında günü çift antrenmanla tamamladı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında günü çift antrenmanla tamamladı.
Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.
Sabah günün ilk antrenmanında taktik çalışan futbolcular, akşam idmanında ısınma hareketleri, güçlendirme, pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu