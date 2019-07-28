Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, Erzurum'da devam eden ikinci etap kamp çalışmalarından memnun olduğunu ve her şeyin istedikleri gibi gittiğini söyledi.

Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını bir süre daha Erzurum'da sürdüreceklerini belirtti.

Fiziksel ve taktiksel çalışmaların yanı sıra lige en iyi şekilde hazırlanma adına hazırlık maçları da oynadıklarını vurgulayan Sözeri, "Hem ilk etap hem de ikinci etap çalışmalarından son derece memnunum. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Oyun anlayışımızı yerleştiriyor, sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazırlık maçlarında alınan sonuçların öneminin bulunmadığına işaret eden Sözeri, kendileri için önemli olanın oyuncuların performansı ve sahadaki mücadeleleri olduğunu vurguladı.

Sözeri, sezonun ilk haftasına kadar tam anlamıyla hazır olmayı hedeflediklerini ve kadrolarına da şimdilik takviye yapmayı planlamadıklarını kaydetti.

Erzurum kampında 5 genç oyuncunun da bulunduğuna dikkati çeken Sözeri, performanslarından memnun olduğunu belirttiği bu futbolcuları takımda tutmayı planladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA