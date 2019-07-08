Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Yeni sezona 'o sene bu sene' parolası ile hazırlanan yeşil-beyazlı ekip, şu ana kadar 7 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Giresunspor Erzurum'da kamp yaparken, yönetim ise Giresun'da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin raporu doğrultusunda hazırlanan listedeki futbolcular ile tek tek görüşen Başkan Sacit Ali Eren ve yönetimi, bir an önce bu transferleri netleştirmek için çaba sarf ediyor.

Sözeri'nin raporu doğrultusunda çotanaklar sol bek transferi için Osmanlıspor'dan Muhammed Bayır ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe katedildiği öğrenildi. Yine Gençlerbirliği'nden Ahmet İlhan ile yapılan görüşmelerin de devam ettiği, Yonathan Del Valle, Jean-Armel Drolé, Özgür Can Özcan ve İsmail Konuk transferlerinde de taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediyespor ile anlaşan Aykut Demir ve Adana Demirspor'a transfer olan Tevfik Altındağ'a ise kulüpten yapılan açıklama ile teşekkür edilerek başarılar dilendi. - GİRESUN

Kaynak: İHA