Giresunspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor
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Giresunspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Giresunspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

GZT Giresunspor, Süper Lig'in üçüncü haftasında 29 Ağustos Pazar günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

GZT Giresunspor, Süper Lig'in üçüncü haftasında 29 Ağustos Pazar günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Çotanak Spor Kompleksi ek sahasında gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktiksel çalışmaların ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Giresunspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklara devam edecek.

Giresunspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Giresunspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Giresunspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Giresunspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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Giresunspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor - Haberler Spor
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