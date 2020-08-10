Giresunspor'da teknik direktörlüğe Hakan Keleş getirildi TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Hakan Keleş ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Hakan Keleş ile anlaştı.

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Giresunspor Tesisleri'ndeki imza töreninde yaptığı konuşmada, Hakan Keleş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Hakan Keleş ile daha önce de çalıştığını belirten Karaahmet, "Çok iyi işler yapmış birisi, en sevdiğim tarafı Giresunspor'da görev yaptığı sürece üç genci kulübe kazandıran ekibin içindeydi. Kendisine güvenimiz tamdır. İnşallah bizimle önümüzdeki süreçte Hakan hocanın Giresunspor'u uzun soluklu başarıya taşıyacağına inancımız tamdır." dedi.

Hakan Keleş ise daha önce Giresunspor'da başkan Karaahmet ile iyi işler yaptıklarını ifade ederek, bunun devamını getirmek istediklerini kaydetti.

Önlerinde zor bir süreç olduğuna işaret eden Keleş, şunları söyledi:

"Takımda eksiklikler var, inşallah bunları giderip en iyi şekilde lige hazırlanmak istiyoruz. Heyecanlıyız, Giresunspor taraftarının yıllardır süren bir özlemi var, bunu kavuşturmak için uğraşacağız. Çok emek harcayacağız, tabii bu hep birlikte oluyor inşallah bunu başaracağız."

Keleş, bu sezonu bir fırsat olarak gördüklerini vurgulayarak, "Süper Lig'den takımlar düşmedi, bizim için büyük bir fırsat, iyi bir takım kurarsak, birlikte inanırsak uzun yıllar süren hasreti sona erdirmek istiyoruz. Heyecanlıyım, başkanımla birlikte inşallah çok iyi işler yapacağız." diye konuştu.

Teknik direktör Keleş 2009-2010 sezonunda Giresunspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA