Giresunspor'da sportif direktörlüğe Fatih Kavlak getirildi
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Giresunspor'da sportif direktörlüğe Fatih Kavlak getirildi

Giresunspor'da sportif direktörlüğe Fatih Kavlak getirildi
Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Haberler | Spor

SÜPER Lig'in yeni takımlarından Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet, sportif direktörlüğe Atakaş Hatayspor'dan ayrılan Fatih Kavlak'ı getirdiklerini söyledi.

SÜPER Lig'in yeni takımlarından Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet, sportif direktörlüğe Atakaş Hatayspor'dan ayrılan Fatih Kavlak'ı getirdiklerini söyledi.

Başkan Hakan Karaahmet, yaptığı açıklamada, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Süper Lig'de geçireceğimiz yeni sezona dair transfer çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu sezon için kafamızda gerçekleştirmeyi planladığımız 8-10 tane yabancı oyuncu alma fikri vardı ancak federasyonun aldığı karar sonrası bu planı revize edip etmeyeceğimize bakacağız. Bu kuralın Türk futbolunu nereye götüreceği de çok önemli. Ona göre planlamamızı yapacağız" dedi.

Geçen sezon Atakaş Hatayspor'da sportif direktör olarak görev alan Fatih Kavlak ile anlaşma sağladıklarını aktaran Karaahmet, "Fatih Kavlak geçtiğimiz sezon Atakaş Hatayspor'da çok iyi işler yapmıştı. Sportif direktör olarak kendisiyle büyük ölçüde anlaştık. Bu sezon inşallah bizimle birlikte devam edecek" ifadelerini kullandı.Karaahmet, takıma büyük oranda Süper Lig'de oynamamış oyuncuları katmayı planladıklarını da dile getirerek, "Çalışmlarımızda Hakan hocamız ve Fatih Kavlak bizimle aynı düşünüyor. Elbette bu ligde oynamış ve takımımızın yapısına uygun oyuncuları da kadromuza katacağız. Ancak Hatayspor'un geçen sezon yaptığı çok doğruydu, doğruları örnek almalıyız" diye konuştu.

Giresunspor'da sportif direktörlüğe Fatih Kavlak getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu

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