Giresunspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi
Giresunspor Kulübünün, bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
Giresunspor Kulübünün, bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
Kulüp binasında gerçekleştirilen genel kurula, 268 üyenin 10'u katıldı.
Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için genel kurulun 17 Temmuz Cumartesi gününe alınması kararlaştırıldı.
Genel kurul ikinci toplantıda çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak