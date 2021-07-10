Giresunspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi
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Giresunspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi

Giresunspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor

Giresunspor Kulübünün, bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Giresunspor Kulübünün, bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Kulüp binasında gerçekleştirilen genel kurula, 268 üyenin 10'u katıldı.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için genel kurulun 17 Temmuz Cumartesi gününe alınması kararlaştırıldı.

Genel kurul ikinci toplantıda çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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