Giresunspor'da olağanüstü genel kurul 10 Temmuz'da yapılacak
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Giresunspor'da olağanüstü genel kurul 10 Temmuz'da yapılacak

Giresunspor'da olağanüstü genel kurul 10 Temmuz'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'un olağanüstü genel kurulu, 10 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'un olağanüstü genel kurulu, 10 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Giresunspor Kulübü Derneğinin olağanüstü genel kurulunun kulüp tesislerinde 10 Temmuz Cumartesi günü yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, salt çoğunluk sağlanamaması halinde ise genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 17 Temmuz'da aynı yerde yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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Giresunspor'da olağanüstü genel kurul 10 Temmuz'da yapılacak - Haberler Spor
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