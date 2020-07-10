HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Vatandaşlar caminin önünde toplanmaya başladı. Canlı Aktarıyoruz...

Giresunspor'da olağanüstü genel kurul 1 Ağustos'ta yapılacak

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü genel kurulun, üyelik ödentilerini yaparak genel kurula katılma hakkı kazanan üyeler ile 1 Ağustos Cumartesi günü Aksu Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde yapılacağı belirtildi.

Giresunspor'da olağanüstü genel kurul 1 Ağustos'ta yapılacak
10.07.2020 18:11 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:15

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü genel kurulun, üyelik ödentilerini yaparak genel kurula katılma hakkı kazanan üyeler ile 1 Ağustos Cumartesi günü Aksu Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 8 Ağustos Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 3. Sayfa
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir Dünya
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı Sağlık
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek Güncel
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek Ekonomi
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler Politika
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?' sorusuna yanıt verdi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu
Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Son Dakika: Danıştay Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli kararı iptal etti
Son Dakika: Danıştay Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli kararı iptal etti
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
ABD'de yanan binanın 3. katından düşen çocuğu eski futbolcu havada yakaladı
ABD'de yanan binanın 3. katından düşen çocuğu eski futbolcu havada yakaladı
Cruzeiro Başkanı, Brezilyalı genç yetenek Jadsom'un transferi için Fenerbahçe'den randevu aldı
Cruzeiro Başkanı, Brezilyalı genç yetenek Jadsom'un transferi için Fenerbahçe'den randevu aldı
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Özgür Özel Cahit Özkan Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Hadise Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Falcao Sergen Yalçın Henry Onyekuru Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Bakan Temmuz Sakarya Ayasofya
Şu an buradasınız: Giresunspor'da olağanüstü genel kurul 1 Ağustos'ta yapılacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 18:26:11. #1.14#
title