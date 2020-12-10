Giresunspor'da moraller yerinde
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Giresunspor'da moraller yerinde

10.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:16
Giresunspor'da moraller yerinde

TFF 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, hedefleri olan takımların böyle maçları kazanması gerektiğini belirtti.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, hedefleri olan takımların böyle maçları kazanması gerektiğini belirtti.

Keleş, kulübün sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada, karşılaşma sonrasında takımın öz güveninin iyiden iyiye arttığını vurguladı.

Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını aktaran Keleş, "Lideri hem de evinde yenmek kolay değil. Bizim bir hedefimiz var. Hedefi olan takımlar böyle maçları da kazanmalı. Bunu başaran futbolcularımı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Keleş, sakat ve cezalı oyuncuların eksikliğini bu maçta hissetmediklerinin altını çizerek, tüm oyuncularını gösterdikleri performans dolayısıyla tebrik etti.

Yoğun maç temposunun takımı çok yorduğuna dikkati çeken Keleş, şu değerlendirmede bulundu:

"Futbolcularım gerçekten fedakarca oynuyor. Pazar günü önümüzde bir zorlu maç daha var. Adana Demirspor, ligin en iyi takımlarından ama biz de iyi bir takımız. Her zaman olduğu gibi daha çok istememiz ve kazanmak için en az hata ile oynamamız gerekiyor. Bu zorlu maçta da futbolcularımın kendine yakışan futbolu oynayacağına ve Giresun için bu maçı kazanacaklarına sonuna kadar inanıyorum."

Futbolculardan Mehmet Taş ise zorlu bir periyottan geçtiklerini belirtti.

Mehmet Taş, 3 gün arayla maç oynadıklarını anımsatarak, eksikleri olmasına rağmen bu zor süreci en iyi şekilde değerlendirdiklerini düşündüğünü ifade etti.

Önlerinde, sahalarında oynayacakları zorlu bir Adana Demirspor maçı olduğunu dile getiren Mehmet Taş, şunları kaydetti:

"Bizim hedeflerimiz belli, ilk iki. Hedefe ulaşmak istiyorsak bu rakibi yenmemiz ya da puan almamız lazım. Bunun için gereken her şeyi yapacağız. İnşallah bizim için hayırlı bir sonuç olur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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