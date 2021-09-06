Giresunspor'da, Michal Nalepa ile yollar ayrıldı
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Giresunspor'da, Michal Nalepa ile yollar ayrıldı

Giresunspor'da, Michal Nalepa ile yollar ayrıldı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, Michal Nalepa ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, Michal Nalepa ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada Nalepa'nın, geçtiğimiz sezon başında kadroya dahil olduğu ve Giresunspor'un 44 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesinde önemli emeklerinin bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Polonyalı oyuncu ile yolların ayrıldığı kaydedilerek,"Giresunsporumuza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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