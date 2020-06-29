Giresunspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin 31. haftasında Bursaspor ile oynayacak karşılaşma öncesi A takım oyuncuları, teknik heyet ve kulüp personeline Giresun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Covid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, test sonuçlarında herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA