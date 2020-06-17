Giresunspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Ligin 29. haftasında Adanaspor ile oynayacağımız karşılaşma öncesi A takım oyuncularımız, teknik heyetimiz, kulüp personelimiz ve stat çalışanlarımıza, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü katkılarıyla bu sabah Kovid-19 PCR testi uygulanmıştır. Test sonuçlarında herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA