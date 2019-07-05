Giresunspor'da kamp programı belli oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kamp programı belirlendi.

Giresunspor'da kamp programı belli oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kamp programı belirlendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, takımın 1'inci etap kamp çalışmalarını 5-17 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştireceği belirtildi.
Kampın 2'nci etap çalışmalarının ise 21 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Bolu'da gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "Buradaki konaklama programı daha sonra netlik kazanacak, ardından 5 Ağustos'ta Giresun'da toplanacak olan takımımız hazırlıklarına şehrimizde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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