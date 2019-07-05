Giresunspor'da kamp programı belli oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kamp programı belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın 1'inci etap kamp çalışmalarını 5-17 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştireceği belirtildi.

Kampın 2'nci etap çalışmalarının ise 21 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Bolu'da gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "Buradaki konaklama programı daha sonra netlik kazanacak, ardından 5 Ağustos'ta Giresun'da toplanacak olan takımımız hazırlıklarına şehrimizde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA