Giresunspor'da hedef Eskişehir'den 3 puanla dönmek

TFF 1. Lig'in 29. haftasında 9 Nisan Cuma günü deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak GZT Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, rakipleri önünde galip gelerek Süper Lig iddiasını sürdürmek istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında 9 Nisan Cuma günü deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak GZT Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, rakipleri önünde galip gelerek Süper Lig iddiasını sürdürmek istediklerini söyledi.

Ayhan, AA muhabirine, sezonun 6 hafta sonra tamamlanacağını ve kendilerini birbirinden zorlu 90 dakikaların beklediğini belirtti.

Her karşılaşmanın artık birer final niteliği taşıdığını dile getiren Ayhan, en iyi şekilde bu maçlara hazırlanacaklarını ifade etti.

Ayhan, Eskişehirspor ile final niteliğinde bir 90 dakika oynayacaklarına işaret ederek, "Rakibimizin matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti. Ancak bu bizi kolay bir karşılaşmanın beklediği anlamına gelmiyor. Eskişehirspor kalan maçlarını prestij için oynayacaktır. Kaldı ki ligde lider konumdayız. Bizi yenmek için de son ana kadar mücadele edeceklerdir. Eskişehirspor önünde de galip gelerek Süper Lig iddiamızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak