SPOR Giresunspor'da galibiyet sevinci
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SPOR Giresunspor'da galibiyet sevinci

SPOR Giresunspor'da galibiyet sevinci
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Giresunspor'da galibiyet sevinciHakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de sahasında oynadığı maçta Akhisarspor'u yenerek son haftaya averajla ikinci sırada giren GZT Giresunspor'da maç sonu galibiyet sevinci yaşandı.

Giresunspor'da galibiyet sevinci

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de sahasında oynadığı maçta Akhisarspor'u yenerek son haftaya averajla ikinci sırada giren GZT Giresunspor'da maç sonu galibiyet sevinci yaşandı.

TFF 1'inci Lig'de 33'ün haftada Akhisarspor'u Çotanak Spor Kompleksi'nde 3-0 yenerek Süper Lig şansını Adana Demirspor ve Samsunspor ile birlikte son haftaya taşıyan GZT Giresunspor'da maç sonu büyük sevinç yaşandı. Maçın ardından stat dışında bekleyen taraftarlar takıma sevgi gösterisinde bulunurken, takım otobüsü de konvoyla eşliğinde tesislere götürüldü. Burada meşalelerle ve 'şampiyon' tezahüratlarıyla karşılanan yeşil beyazlı takımı Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ile Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da tek tek kutladı.

KELEŞ: ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, galip gelmeleri gereken maçı alarak Süper Lig şanslarını son 90 dakikaya taşıdıklarını belirtti. Keleş, 'Bir avantajımızı vardı fakat onu kaybettikten sonra son iki maça yine avantajlı girdik. Kazanmamız gereken bir maça çıkmıştık. Bu maçı aldık. Şimdi önümüzde Tuzlaspor maçı var. O maçta da galip gelip şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz' dedi.

Tuzlaspor'u yenerek şampiyon olmak istediklerini aktaran Keleş, 'Ligde her maç zor. Bu saatten sonra kolay maç yok. Tuzlaspor da bu ligin iyi takımlarından bir tanesi. Ama biz onları yenebilecek güçteyiz. Bu saatten sonra rakip ayırt etme şansımız yok. Bir tane maçımız kaldı. Son 90 dakikayı iyi oynayıp şampiyon olmak istiyoruz' diye konuştu.

SPOR Giresunspor'da galibiyet sevinci
SPOR Giresunspor'da galibiyet sevinci
SPOR Giresunspor'da galibiyet sevinci
SPOR Giresunspor'da galibiyet sevinci
SPOR Giresunspor'da galibiyet sevinci
SPOR Giresunspor'da galibiyet sevinci
SPOR Giresunspor'da galibiyet sevinci
SPOR Giresunspor'da galibiyet sevinci
SPOR Giresunspor'da galibiyet sevinci

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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