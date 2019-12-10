Giresunspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

10.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:55

Giresunspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk olacakları Erzurumspor hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.



TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, ligin 15.haftasında karşılaşacakları Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hakan Kutlu yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip kısa pas, kondisyon, ikili mücadele ve şut çalışması yaptı. İdman sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik direktör Hakan Kutlu, Bursaspor karşısında önemli bir galibiyet alarak çıkışlarını sürdürdüklerini söyledi. Takımın 441 gün sonra deplasmanda 3 puan özleminin bittiğini ifade eden Kutlu, "1 yılı aşkın bir süredir deplasmanda kazanamamanın da oyuncular üzerinde açtığı bir stres vardı. Maçın son bölümlerinde bu stresi de yaşadık ama oyuncular gerçekten maçın başından sonuna kadar inanılmaz istediler, taktik disiplinine bağlı kalıp oyun olarak ta çok önemli şeyler ortaya koydular" dedi.



"Oyuncularım iyi bir sıçrayış yaptı"



Takımın önemli bir sıçrama yakaladığını kaydeden Kutlu, "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum ilk 4 haftanın vermiş olduğu bir moral, motivasyon düşüklüğüne rağmen çok iyi bir sıçrayış yaptılar. Hem performans olarak hem de moral olarak çok düşük bir takımdık ama oyuncularımız bu işe inanmışlıklarını ortaya koyarak çok iyi bir iş becerdiler" ifadelerini kullandı.



"İşimiz henüz bitmedi, çok önemli bir Erzurum deplasmanına gideceğiz" diyen Hakan Kutlu, şöyle devam etti:



"Biz hep ilk ikiyle aramızı ne kadar yakınlaştırırsak ikinci yarıya da o kadar iyi başlayacağımızı söylüyoruz. Puan olarak bunu bayağı kapattık inşallah devre arasına da biraz daha kapatıp ilk altının içine kendimizi atabilirsek bu bizim için ikinci yarı çok önemli bir başlangıç olacak. Çok önemli bir maça gideceğiz takımımıza orada da güveniyoruz. İnşallah oradan da istediğimiz sonucu alırız." - GİRESUN

Kaynak: İHA