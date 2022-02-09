Giresunspor'da Champness antrenmana çıktı

Giresun spor'da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Joseph William Champness, takımla birlikte idmanlara başladı.

Giresun spor'u takip eden spor muhabirleri, Çotanak Spor Kompleksi'nde yapılan antrenman öncesi takıma baklava ikram edip, destek verdi. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, yapılan bu anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, spor muhabirlerine Giresunspor'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan daha önce disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Joseph William Champness, Teknik Direktör Hakan Keleş'in kararıyla affedilerek, takımla birlikte idmanlara başladı. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı - Spor