Giresunspor'da bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Beypiliç Boluspor maçına yönelik yapılan rutin olarak yapılan testler sonucunda bir futbolcuda Kovid-19'a rastlanıldığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulandığı aktarılan açıklamada, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin