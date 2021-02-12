Giresunspor'da bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
12.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:34
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Beypiliç Boluspor maçına yönelik yapılan rutin olarak yapılan testler sonucunda bir futbolcuda Kovid-19'a rastlanıldığı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulandığı aktarılan açıklamada, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin