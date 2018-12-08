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Giresunsporlu Aykut Demir, Kadro Dışı Bırakıldı

Giresunspor forması giyen Aykut Demir, yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'da Aykut Demir'in kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ yaptığı açıklamada, "Kulübümüz oyuncularından ve aynı zamanda takım kaptanlarımızdan Aykut Demir yönetim kurulumuzun aldığı karar sonucunda süresiz kadro dışı bırakılmıştır" dedi.

FENERBAHÇE MAÇINA KAPTAN OLARAK ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz sezondan bu yana yeşil beyazlı formayı giyen Aykut Demir, Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında takım kaptanı olarak sahaya çıkmıştı.

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