Giresunspor'da Arda Kılıç ile profesyonel sözleşme imzalandı

20.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:26

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da altyapı oyuncusu Arda Kılıç ile profesyonel sözleşme yapıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arda Kılıç ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Giresunspor'da üç yıldır altyapı takımlarında forma giyen oyuncunun, 15 Yaş Altı Milli Takımı kadrosunda da yer aldığı belirtildi.

Kaynak: AA