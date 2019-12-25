Giresunspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı
TFF 1. Lig'in 17'nci haftasında 29 Aralık Pazar günü deplasmanda Altay'a konuk olacak Giresunspor, hazırlıklarına başladı.
TFF 1. Lig'in 17'nci haftasında 29 Aralık Pazar günü deplasmanda Altay'a konuk olacak Giresunspor, hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde yeşil-beyazlı oyuncular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Kutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Altay deplasmanına 3 puan almak için gideceklerini söyledi.
Çok önemli İzmir deplasmanına gideceklerini belirten Kutlu, "Altay ile oynayacağız. Onların da çıkışı var. Biz oradan 3 puanla döneceğimize inanıyoruz. Kazanarak ikinci yarıya daha umutla bakacağız." dedi.
Kutlu, devre arası transfer döneminde takıma 3 ya da 4 takviye yapmak istediklerini vurgulayarak, "Şu an oyuncularımızla ilgili kesinleşmiş bir durum yok. İkinci yarıdaki kadromuzu şekillendirirken kulüp kültürüne uyan isimlerle devam edeceğiz." diye konuştu.