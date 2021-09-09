Giresunspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresunspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Giresunspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında 13 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında 13 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Çotanak Spor Kompleksi ek sahasında gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma, taktiksel çalışmalar ve çift kale maç yaptı.

GZT Giresunspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan takım Pazar günü 15: 30'da, Giresun'dan havayolu ile Alanya'ya giderek burada kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Derya Baykal Kylie Jenner
Spor Cristiano Çağdaş Atan Burak Yılmaz Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Giresunspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 20:02:59. #1.14#

title